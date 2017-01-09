Райан Гослинг произнес трогательную речь о Еве Мендес на "Золотом глобусе"

Райан Гослинг, выигравший в номинации "Лучший актер комедии или мюзикла", растрогал публику в зале и телезрителей своей речью, в которой поблагодарил Еву Мендес и их дочерей, а также брата Мендес, скончавшегося от рака. Но начал свою речь Гослинг на шутливой ноте: "Меня не в первый раз путают с Райаном Рейнольдсом, это уже входит в привычку",- сказал актер.

Затем он поблагодарил партнершу по фильму "Ла-Ла Ленд" Эмму Стоун и режиссера Дэмьена Шазелла, после чего заговорил о своей возлюбленной: "Пока я пел, танцевал, играл на пианино и вообще участвовал в одном из лучших проектов в жизни, моя любимая ухаживала за нашей дочкой, вынашивая нашу вторую дочку и помогала своему брату бороться с раком. Если бы она не взяла все это на себя, пока я занят съемками, на моем месте сегодня точно стоял бы кто-нибудь другой".

Также Райан выразил благодарность малышкам Аманде и Эсмеральде, которых ему родила Ева, а саму награду посвятил ее брату Хуану Карлосу. Мужчина умер в прошлом году, ему было 53 года.