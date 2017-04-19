Регина Тодоренко на Багамах искупалась со свиньей
Певица и ведущая удивила оригинальным снимком со съемок
Певица и ведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками на странице в Instagram необычным фото, сделанным на Багамских островах во время съемок очередного выпуска программы "Орел и решка".
В океане Регина покормила большую свинью и продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
"Просто #bahamas! Самое райское из райских мест на нашей планете", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
Напомним, Регина Тодоренко, которая попала в скандал из-за своих высказываний, извинилась перед продюсерами и съемочной группой тревел-шоу "Орел и решка".
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