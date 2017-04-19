Регина Тодоренко на Багамах искупалась со свиньей

Певица и ведущая удивила оригинальным снимком со съемок

Певица и ведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками на странице в Instagram необычным фото, сделанным на Багамских островах во время съемок очередного выпуска программы "Орел и решка".

В океане Регина покормила большую свинью и продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.

"Просто #bahamas! Самое райское из райских мест на нашей планете", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram

Напомним, Регина Тодоренко, которая попала в скандал из-за своих высказываний, извинилась перед продюсерами и съемочной группой тревел-шоу "Орел и решка".