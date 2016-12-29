Регина Тодоренко отметит Новый год в нижнем белье (фото)
Певица приняла участи в фотосессии для глянца
Певица и ведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников сексуальным фото.
Звезда "Орел и решка" приняла участие в фотосессии для глянца. Артистка позировала в нижнем белье. В таком виде, по словам Регины, она отметит Новый год.
Тодоренко также примерила пижамный жакет от Agent Provocateur и модные чулки. "Я буду праздновать Новый год вот так. А вы уже решили, во что будете одеты?", – поделилась звезда с подписчиками.
Фото: Instagram
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