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Регина Тодоренко отметит Новый год в нижнем белье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/25_main.1483003903.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/25_tn.1483003903.jpg Звезды Певица приняла участи в фотосессии для глянца

Регина Тодоренко отметит Новый год в нижнем белье (фото)

Сегодня, 12:30

Певица приняла участи в фотосессии для глянца

Регина Тодоренко. Фото: Instagram
Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Певица и ведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников сексуальным фото. 

Звезда "Орел и решка" приняла участие в фотосессии для глянца. Артистка позировала в нижнем белье. В таком виде, по словам Регины, она отметит Новый год.

Тодоренко также примерила пижамный жакет от Agent Provocateur и модные чулки. "Я буду праздновать Новый год вот так. А вы уже решили, во что будете одеты?", – поделилась звезда с подписчиками.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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