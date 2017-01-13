Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Регина Тодоренко показала, как выглядеть "супер сексуально" в бикини (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/35_main.1484238368.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/35_tn.1484238368.jpg Звезды Регина отправилась на съемки нового сезона тревел-шоу "Орел и решка".

Регина Тодоренко показала, как выглядеть "супер сексуально" в бикини (фото)

Сегодня, 09:31

Регина отправилась на съемки нового сезона тревел-шоу "Орел и решка".

Регина Тодоренко. Фото: Instagram
Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая впервые за восемь лет отпраздновала Рождество в кругу семьи, после праздников отправилась на съемки нового сезона тревел-шоу "Орел и решка".

На странице в Instagram Регина поделилась живописным фото в белом купальнике. Тодоренко в бикини, качаясь на качели, хвастается фигурой. Ведущая рассказала, что делает ради сексуального снимка.

"Тут я делаю вид, что супер-сексуальна; одновременно сокращаю мышцы пресса, чтоб казалось, что я занимаюсь спортом день и ночь. А у вас есть секреты, как выглядеть на фото эффектно", – подписала кадр звезда.

Подписчики поддержали Регину, засыпав ее комплиментами: "Такая крутая", "Ты очень сексуальна", "Классный купальник! Действительно сексуальная", "Какая худенькая", "Красивая и сексуальная", "Ты прекрасна", "Не надо делать вид, ты реально супер сексуальна", "Вспомнила рекламу Баунти", – прокомментировали пользователи. 

1_1707

Фото: Instagram 
фото, качели, певица, бикини, телеведущая, подписчики, instagram, тодоренко, регина, орел и решка

Вы сейчас просматриваете новость "Регина Тодоренко показала, как выглядеть "супер сексуально" в бикини (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Регина Тодоренко впервые за восемь лет отпраздновала Рождество в кругу семьи

10 Января, 12:00

По словам телеведущей, Рождество – один из самых почитаемых праздников в ее семье

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Регина Тодоренко засветила грудь в смелом наряде

6 Января, 11:30

Певица призналась, что задумала "нечто безумное" в 2017 году

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Регина Тодоренко отметит Новый год в нижнем белье

29 Декабря 2016, 12:30

Певица приняла участи в фотосессии для глянца

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Регина Тодоренко в блестящем бюстгальтере взяла интервью у Валерия Меладзе

26 Декабря 2016, 09:31

Поклонники отметили, что Регина промахнулась с выбором наряда

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Бикини и коктейли: Регина Тодоренко похвасталась отдыхом с подругами

23 Декабря 2016, 09:01

Телеведущая в отпуске занялась серфингом

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

"Перебор с фотошопом": обнаженная грудь Регины Тодоренко смутила поклонников (фото)

20 Декабря 2016, 11:00

На снимке звезда "Орла и решки" позирует в черных шортах и джинсовой куртке из своей коллекции

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Регина Тодоренко в купальнике за 6 тысяч гривен похвасталась фигурой (фото)

14 Декабря 2016, 09:01

Исполнительница наслаждается отдыхом в теплых краях

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Ответ Волочковой: Регина Тодоренко села на шпагат верхом на слоне (фото)

8 Декабря 2016, 16:30

Звезда "Орел и решка" продемонстрировала свою гибкость

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.