Регина Тодоренко показала, как выглядеть "супер сексуально" в бикини (фото)

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая впервые за восемь лет отпраздновала Рождество в кругу семьи, после праздников отправилась на съемки нового сезона тревел-шоу "Орел и решка".

На странице в Instagram Регина поделилась живописным фото в белом купальнике. Тодоренко в бикини, качаясь на качели, хвастается фигурой. Ведущая рассказала, что делает ради сексуального снимка.

"Тут я делаю вид, что супер-сексуальна; одновременно сокращаю мышцы пресса, чтоб казалось, что я занимаюсь спортом день и ночь. А у вас есть секреты, как выглядеть на фото эффектно", – подписала кадр звезда.

Подписчики поддержали Регину, засыпав ее комплиментами: "Такая крутая", "Ты очень сексуальна", "Классный купальник! Действительно сексуальная", "Какая худенькая", "Красивая и сексуальная", "Ты прекрасна", "Не надо делать вид, ты реально супер сексуальна", "Вспомнила рекламу Баунти", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram