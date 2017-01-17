Регина Тодоренко сорвала с себя купальник (фото)

Певица и телеведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников на странице в Instagram смелым видео.

После новогодних праздников Тодоренко отправилась в очередное путешествие. Сейчас Регина вместе с Лесей Никитюк снимают новый сезон программы "Орел и решка".

"Поймала чей-то купальник, но лучше бы букет невесты. Если бы можно было на самом деле так зациклить руку, как думаете, она бы накачалась? – написала Регина под видеороликом. Ведущая сорвала с себя купальник.

Во время съемок ведущим приходится нелегко. "За 7 дней мы успели потерять чемоданы, застрять посреди вьетнамского пустыря в болоте, выкопать машину из грязи, посадить аккумулятор и снова пытаться завестись, получить тепловой удар и проторчать под ливнем несколько часов, заболеть какой-то простудной хворью, а еще мы совершили 8 рейсов. Чувствуем себя в самолете как дома", – поделилась звезда.

Фото: Instagram