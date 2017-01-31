Регина Тодоренко в бикини занялась йогой на доске для серфинга (фото)
Певица в раздельном купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Певица и телеведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников на странице в Instagram оригинальным фото. После новогодних праздников Тодоренко отправилась в очередное путешествие.
Сейчас Регина вместе с Лесей Никитюк снимают новый сезон программы "Орел и решка".
Певица в раздельном купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру. Тодоренко похвасталась растяжкой, лежа на доске для серфинга. На снимке ведущая позирует в белом бикини.
"Сегодня мое утро началось с йоги", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
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