Регина Тодоренко в бикини занялась йогой на доске для серфинга (фото)

Певица и телеведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников на странице в Instagram оригинальным фото. После новогодних праздников Тодоренко отправилась в очередное путешествие.

Сейчас Регина вместе с Лесей Никитюк снимают новый сезон программы "Орел и решка".

Певица в раздельном купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру. Тодоренко похвасталась растяжкой, лежа на доске для серфинга. На снимке ведущая позирует в белом бикини.

"Сегодня мое утро началось с йоги", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram