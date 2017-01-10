Регина Тодоренко впервые за восемь лет отпраздновала Рождество в кругу семьи (фото)

В канун Рождества певица и телеведущая Регина Тодоренко приехала в Одессу, чтобы впервые за 8 лет провести Рождественские праздники вместе со своей семьей. Ведь уже через несколько дней девушке предстоит отправиться на съемки нового сезона тревел-шоу "Орел и решка".

"В прошлом году во время кругосветного путешествия я праздновала Рождество в Намибии, а "сидела" за одним столом со своими родственниками только по скайпу, предыдущие годы были заняты съемками, концертами. И впервые за 8 лет на Рождество я отменила все съемки и концерты и отправилась домой", – рассказала Регина.

По словам телеведущей, Рождество – один из самых почитаемых праздников в ее семье, и именно в этот день все родственники собираются за огромным столом в доме у дедушки, на котором, традиционно присутствует 12 блюд.

Фото: пресс-служба

"В нашей семье есть несколько традиций, соблюдение которых жизненноважно. Одна из них – приготовление кути, – поделилась Регина. – Помимо этого, мы всегда перед Рождеством лепим вареники. И моя тетя, чтобы мотивировать нас и дальше следовать этой традиции, в некоторые вареники кладет монетки и говорит, что тому, кому попадется монетка, тот в этом году будет очень богат и успешен. Это очень мотивирует. Поэтому из года в год мы лепим вареники, и каждый кладет туда монетки. Конечно же, не во все вареники, а всего лишь в какое-то небольшое их количество".