Регина Тодоренко высказалась о скандале с "Орлом и решкой"

Телеведущая Регина Тодоренко, которая попала в скандал из-за своих высказываний, извинилась перед продюсерами и съемочной группой тревел-шоу "Орел и решка".

Напомним, Тодоренко побывала в Новосибирске, где пообщалась с поклонниками. Ведущая рассказала, как работает "золотая карта". К примеру, она не оплачивает все расходы члена команды. По словам Регины, гостиницы достаются им по бартеру, а о проживании в люксах не может быть и речи.

Продюсер передачи Нателла Крапивина, узнав о словах Регины, заявила, что после таких высказываний о внутренних правилах программы ее ждут санкции от создателей проекта.

Тодоренко на странице в Instagram призналась, что она дезинформировала поклонников проекта: "Ребята, сколько людей, столько и мнений. Каждый из нас может ошибиться, что-то додумать, вырвать из контекста, особенно это касается СМИ. Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках золотая карта, которая дает мне огромные возможности. Даже ведущие не знают, сколько на ней ДЕНЕГ. Недавно в Новосибирске я давала интервью о том, как работает наша золотая карта, о том, что это символ богатства и те люди, у которых она есть, могут позволить себе абсолютно ВСЕ! В некоторых, повторюсь в некоторых случаях, действительно бывают моменты, когда приходится очень быстро снимать в отелях или ресторанах, потому что за один день нам нужно побывать в 10 местах одновременно. Мы просто физически не успеваем пожить в клевых номерах, а очень хочется, но сроки съемок слишком сжаты. У нас ведь есть всего лишь один уикенд. Наша большая команда создает волшебство, и я горжусь, что являюсь частью этой команды. Но всех организационных моментов я знать не могу, а могу только предполагать, как наши трудяги-продюсеры ищут интересные локации, развлечения и на каких условиях договариваются. Я приношу свои извинения всей команде "Орел и Решка", каналу "Пятница", каналу" Интер" за то, что дезинформировала поклонников", – поделилась звезда.