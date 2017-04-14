Регина Тодоренко высказалась о скандале с "Орлом и решкой"

Сегодня, 10:23

Тодоренко на странице в Instagram призналась, что она дезинформировала поклонников проекта

Регина Тодоренко. Фото: Instagram
Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Телеведущая Регина Тодоренко, которая попала в скандал из-за своих высказываний, извинилась перед продюсерами и съемочной группой тревел-шоу "Орел и решка".  

Напомним, Тодоренко побывала в Новосибирске, где пообщалась с поклонниками. Ведущая рассказала, как работает "золотая карта". К примеру, она не оплачивает все расходы члена команды. По словам Регины, гостиницы достаются им по бартеру, а о проживании в люксах не может быть и речи.

Продюсер передачи Нателла Крапивина, узнав о словах Регины, заявила, что после таких высказываний о внутренних правилах программы ее ждут санкции от создателей проекта.

Тодоренко на странице в Instagram призналась, что она дезинформировала поклонников проекта: "Ребята, сколько людей, столько и мнений. Каждый из нас может ошибиться, что-то додумать, вырвать из контекста, особенно это касается СМИ. Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках золотая карта, которая дает мне огромные возможности. Даже ведущие не знают, сколько на ней ДЕНЕГ. Недавно в Новосибирске я давала интервью о том, как работает наша золотая карта, о том, что это символ богатства и те люди, у которых она есть, могут позволить себе абсолютно ВСЕ! В некоторых, повторюсь в некоторых случаях, действительно бывают моменты, когда приходится очень быстро снимать в отелях или ресторанах, потому что за один день нам нужно побывать в 10 местах одновременно. Мы просто физически не успеваем пожить в клевых номерах, а очень хочется, но сроки съемок слишком сжаты. У нас ведь есть всего лишь один уикенд. Наша большая команда создает волшебство, и я горжусь, что являюсь частью этой команды. Но всех организационных моментов я знать не могу, а могу только предполагать, как наши трудяги-продюсеры ищут интересные локации, развлечения и на каких условиях договариваются. Я приношу свои извинения всей команде "Орел и Решка", каналу "Пятница", каналу" Интер" за то, что дезинформировала поклонников", – поделилась звезда.
ведущая, карта, продюсер, извинения, instagram, тодоренко, орел и решка

Вы сейчас просматриваете новость "Регина Тодоренко высказалась о скандале с "Орлом и решкой"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Скандал на "Орел и решка": Регина Тодоренко оказалась на грани увольнения

Вчера, 18:27

Нателла Крапивина, узнав о словах Регины, заявила, что ее ждут санкции от создателей проекта

Звезды

Бывший ведущий "Орла и решки" снял провокационный клип в стиле "50 оттенков серого"

Вчера, 05:23

Антон Лаврентьев презентовал клип на песню Monami – главный сингл дебютного альбома

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко попала в бандитский притон

6 Апреля, 14:30

Тодоренко патрулирует самый опасный город Гондураса

Звезды

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Сильно похудела: Леся Никитюк в майке-сетке показала фигуру

31 Марта, 10:01

Ведущая продемонстрировала стройное и подтянутое тело на Ямайке

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования