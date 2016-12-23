Рената Литвинова заявила, что оставит дочь без наследства

На днях у актрисы Ренаты Литвиновой прошел творческий вечер, где она ответила на вопросы о своей карьере и личной жизни.

"Дети должны быть стойкими, не должны прятаться за ваши спины. Я даже сказала Ульяне, что я не буду тебе оставлять никакого наследства. Хорошо, у тебя будет образование, мои платья, мои эти штуки-дрюки. Но все деньги ты должна сама себе заработать", — цитирует Ренату Woman's Day.

Литвинова добавляет, что не собирается принимать участие в актерской карьере дочери и снимает ее, только когда ей нужен "бесплатный ребенок". Актриса выступает резко против того, чтобы навязывать своей дочери какую-либо стезю и считает, что девочка должна выбрать сама.