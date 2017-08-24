Рене Зеллвегер готовится к скромной свадьбе

В свое время за Рене Зеллвегер ухаживали самые видные голливудские ловеласы. В бойфрендах актрисы числились Мэтью Макконахи, Брэдли Купер и Джим Керри. Отношения с ними у нее не сложились, и она продолжила искать свою любовь. И нашла ее в лице кантри-певца Кенни Чесни, за которого вышла замуж в 2005 году. Как известно, брак оказался несчастливым, и уже через полгода Рене вновь примкнула к рядам холостячек.

Как утверждает инсайдер портала RadarOnline, Зеллвегер до сих пор не может отпустить эту унизительную ситуацию, поэтому хочет как можно быстрее выйти замуж за своего нынешнего возлюбленного Дойла Брэмхолла. "Она буквально упрашивает своего избранника побыстрее жениться на ней. Рене не хочет устраивать пышную свадьбу — ее устроит даже скромная церемония в Лас-Вегасе. Она долго планировала роскошное торжество, но потом вспомнила свой неудачный брак с Кенни Чесни. Она очень любит Дойла, но в последнее время прошлое не дает ей покоя", — заявил источник журналистам.

Инсайдер уверен, что Дойл, который пока даже не сделал предложения руки и сердца Рене, пойдет у нее на поводу. В сентябре этого года у Брэмхолла намечается гастрольный тур по США, по окончании которого 48-летний музыкант решит официально скрепить узами брака отношения с возлюбленной.