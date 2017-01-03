Рэпер Джиган станет отцом в третий раз (фото)
Рэпер опубликовал пляжный снимок, на котором обнимает беременную жену
Рэпер Джиган на странице в Instagram поделился радостной новостью. Джиган и его супруга Оксана Самойлова готовятся к рождению третьего ребенка.
Рэпер опубликовал пляжный снимок, на котором обнимает беременную жену. Сейчас Джиган с семьей проводит время в Майами.
"На районе и нас уже больше! Спасибо Всевышний", – подписал кадр артист.
Пара поженилась в декабре 2012 года, уже после рождения дочери Ариелы. А после у них родилась вторая дочь Лея.
Фото: Instagram
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