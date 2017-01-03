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Рэпер Джиган станет отцом в третий раз (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/81_main.1483434257.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/81_tn.1483434257.jpg Звезды Рэпер опубликовал пляжный снимок, на котором обнимает беременную жену

Рэпер Джиган станет отцом в третий раз (фото)

Сегодня, 12:30

Рэпер опубликовал пляжный снимок, на котором обнимает беременную жену

Джиган. Фото: Instagram
Джиган. Фото: Instagram

Рэпер Джиган на странице в Instagram поделился радостной новостью. Джиган и его супруга Оксана Самойлова готовятся к рождению третьего ребенка.

Рэпер опубликовал пляжный снимок, на котором обнимает беременную жену. Сейчас Джиган с семьей проводит время в Майами.

"На районе и нас уже больше! Спасибо Всевышний", – подписал кадр артист.

Пара поженилась в декабре 2012 года, уже после рождения дочери Ариелы. А после у них родилась вторая дочь Лея. 

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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