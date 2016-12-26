Рэпера и друга 50 Cent подстрелили в Нью-Йорке

Злоумышленник два раза выстрелил в боковое стекло со стороны водителя, после чего скрылся

В Нью-Йорке совершено покушение на американского рэпера Роланда Коллинза, который выступает под псевдонимом Трой Эйв, передает New York Post со ссылкой на источник в городской полиции.

По данным издания, на 31-летнего музыканта напали, когда он находился в автомобиле в районе Бруклин. Злоумышленник два раза выстрелил в боковое стекло со стороны водителя, после чего скрылся.

В результате Трой получил ранения в голову и руку.

#TroyAve Shot Twice While Sitting In Red Maserati In #Brooklyn On #Christmas Click link in bio for story. Фото опубликовано Kollege Kidd (@kollegekidd) Дек 25 2016 в 7:05 PST

Эйв был госпитализирован в медицинский центр при университете Брукдейл. Позже врачи заявили, что он находится в стабильном состоянии.

Проведать его в больнице приезжал коллега и друг рэпер 50 Cent. Он даже опубликовал в Instagram снимок, где позирует на больничной койке Эйва.

"С Троем все в порядке, счастливого Рождества", — написал он.

Dope boy Troy all good, Merry Christmas Фото опубликовано 50 Cent (@50cent) Дек 25 2016 в 8:17 PST

Тем временем стало известно, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.