Рэпера и друга 50 Cent подстрелили в Нью-Йорке
Злоумышленник два раза выстрелил в боковое стекло со стороны водителя, после чего скрылся
В Нью-Йорке совершено покушение на американского рэпера Роланда Коллинза, который выступает под псевдонимом Трой Эйв, передает New York Post со ссылкой на источник в городской полиции.
По данным издания, на 31-летнего музыканта напали, когда он находился в автомобиле в районе Бруклин. Злоумышленник два раза выстрелил в боковое стекло со стороны водителя, после чего скрылся.
В результате Трой получил ранения в голову и руку.
Эйв был госпитализирован в медицинский центр при университете Брукдейл. Позже врачи заявили, что он находится в стабильном состоянии.
Проведать его в больнице приезжал коллега и друг рэпер 50 Cent. Он даже опубликовал в Instagram снимок, где позирует на больничной койке Эйва.
"С Троем все в порядке, счастливого Рождества", — написал он.
Тем временем стало известно, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.
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