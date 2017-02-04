Режиссер фильма про акул пропал в океане

На поиски киношника кинули все силы: из Майами прилетел вертолет, прибрежные воды осматривает команда водолазов, а береговая охрана патрулирует местность

У берегов Флориды пропал без вести режиссер Роб Стюарт, который снимал фильм про акул. На поиски киношника кинули все силы: из Майами прилетел вертолет, прибрежные воды осматривает команда водолазов, а береговая охрана патрулирует местность, пишет "Знай" со ссылкой на Sky News.

Стюарт вместе с друзьями решил заняться подводным плаванием во Флориде. Во вторник вечером после очередного погружения всплыли не все. Знакомые тут же хватились режиссера, но отыскать его своими силами не смогли.

Роб Стюарт известен своим документальным фильмом Sharkwater. Он вышел в 2006 году. Лента рассказывает об охоте на акул и ее влиянии на экосистему океана.

В подводных съемках режиссер всегда принимал активное участие. Вот и в этот раз, по словам сестры пропавшего, погружение у побережья Флориды было частью работы на продолжением фильма про акул.