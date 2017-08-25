Рианна и Кара Делевинь носят одинаковые прозрачные комбинезоны

Сегодня, 08:01

В отличие от Кары поверх комбинезона Рианна надела короткие джинсовые шорты

Рианна и Кара Делевинь. Фото: AFP
Рианна и Кара Делевинь. Фото: AFP

Модель и начинающая актриса Кара Делевинь на странице в Instagram продемонстрировала смелый образ.

25-летняя Кара облачилась в сверкающий наряд, полностью расшитый стразами от дизайнера Алессандро Микеле (возглавляет модный Дом Gucci).

В таком же костюме на фестивале Coachella в апреле этого года была замечена певица Рианна.

В отличие от Кары поверх комбинезона артистка надела короткие джинсовые шорты с черным поясом и белую майку.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

Напомним, Рианна побывала в родном Барбадосе, где приняла участие в ежегодном фестивале Crop Over.
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Источник:

"Сегодня"

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