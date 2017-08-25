Рианна и Кара Делевинь носят одинаковые прозрачные комбинезоны
В отличие от Кары поверх комбинезона Рианна надела короткие джинсовые шорты
Модель и начинающая актриса Кара Делевинь на странице в Instagram продемонстрировала смелый образ.
25-летняя Кара облачилась в сверкающий наряд, полностью расшитый стразами от дизайнера Алессандро Микеле (возглавляет модный Дом Gucci).
В таком же костюме на фестивале Coachella в апреле этого года была замечена певица Рианна.
В отличие от Кары поверх комбинезона артистка надела короткие джинсовые шорты с черным поясом и белую майку.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, Рианна побывала в родном Барбадосе, где приняла участие в ежегодном фестивале Crop Over.
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