Рианна и Кара Делевинь носят одинаковые прозрачные комбинезоны

В отличие от Кары поверх комбинезона Рианна надела короткие джинсовые шорты

Модель и начинающая актриса Кара Делевинь на странице в Instagram продемонстрировала смелый образ.

25-летняя Кара облачилась в сверкающий наряд, полностью расшитый стразами от дизайнера Алессандро Микеле (возглавляет модный Дом Gucci).

В таком же костюме на фестивале Coachella в апреле этого года была замечена певица Рианна.

В отличие от Кары поверх комбинезона артистка надела короткие джинсовые шорты с черным поясом и белую майку.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, Рианна побывала в родном Барбадосе, где приняла участие в ежегодном фестивале Crop Over.