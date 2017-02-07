Рианна и Кайли Дженнер появились на публике в одинаковых комбинезонах с пикантным декольте (фото)

Сегодня, 10:01

19-летняя сестра Ким Кардашьян была замечена в откровенном белом комбинезоне во время отдыха в Коста-Рике

Кайли Дженнер. Фото: Instagram
Кайли Дженнер. Фото: Instagram

Американская модель и участница телешоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер и певица Рианна появились на людях в одинаковых нарядах.

19-летняя сестра Ким Кардашьян была замечена в откровенном белом комбинезоне на тонких бретельках с бахромой и кружевом от Lanna Cami во время семейного отдыха в Коста-Рике.

Рианна выбрала такой же наряд как и Кайли только в светло-зеленом цвете, стоимостью 340 фунтов стерлингов (около 11 тысяч гривен), для афтепати премии MTV VMA в августе 2016.

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Источник:

"Сегодня"

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