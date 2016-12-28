Рианна отписалась от Дженнифер Лопес в Instagram из-за флирта с ее экс-бойфрендом

Подруги и поклонницы творчества друг друга Рианна и Дженнифер Лопес больше не будут ставить взаимные лайки в социальных сетях и дуэт не запишут. Причина тому – мужчина, а именно экс-бойфренд РиРи Дрейк.

Согласно СМИ, 47-летняя Джей Ло после разрыва с неверным Каспером Смартом активно флиртует с 30-летним Дрейком, с которым она сейчас работает над записью совместной композиции. Появившаяся информация, как сообщили друзья Рианны, очень расстроила ее и даже взбесила. "Она не ожидала, что Дрейк так быстро найдет ей замену, а когда Рианна узнала имя его нового предмета интереса, то была в шоке. Кажется, она надеялась, что они все же смогут снова сойтись".

Внимательные фолловеры Рианны в Instagram заметили, что она отменила подписку на обновления Лопес (от самого Дрейка она отписалась еще в октябре). А ведь еще пару месяцев назад Рианна отправляла Джен ботфорты из своей авторской коллекции обуви для бренда Manolo Blahnik с запиской "Потому что я знаю, что на тебе они будут смотреться лучше, чем на мне".