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Рианна ревнует Дрейка к Дженнифер Лопес http://www.segodnya.ua/img/article/7834/54_main.1482831688.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7834/54_tn.1482831688.jpg Звезды Певица до сих пор неравнодушна к экс-бойфренду

Рианна ревнует Дрейка к Дженнифер Лопес

Вчера, 13:00

Певица до сих пор неравнодушна к экс-бойфренду

Рианна. Фото: AFP
Рианна. Фото: AFP

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что 47-летнюю Дженнифер Лопес и ее коллегу по музыкальному цеху, 30-летнего Дрейка, связывают не только дружеские чувства. И вот на днях один из западных таблоидов опубликовал заявление близкого друга Рианны, который утверждает, что певица крайне болезненно отнеслась к сообщению о новом увлечении экс-бойфренда: "Рири не ожидала, что Дрейк так быстро найдет ей замену. И тем более она была в шоке, когда узнала имя его новой возлюбленной. Кажется, она надеялась, что они все же смогут снова сойтись".

Напомним, что Дрейк и Рианна были вместе не один год. А в начале 2016-го музыкант публично признался певице в любви прямо во время церемонии вручения наград MTV VMA. После этого пара даже сделала себе одинаковые татуировки в виде акул защитного окраса.

Что же касается Дженнифер Лопес, то после ее расставания с давним бойфрендом Каспером Смартом, который, как и Дрейк, был сильно младше своей возлюбленной, ходили слухи, что исполнительница вновь планирует вернуться к своему бывшему супругу Марку Энтони. Поговаривали даже, что именно Лопес стала настоящей причиной, из-за которой латиноамериканец решил развестись со своей нынешней супругой. Но на данный момент подтверждения этой информации нет.
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Источник:

elle.ru

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