Рианна в прозрачном топе снялась в новом клипе DJ Khaled
Певица появилась в образе чувственной латинской женщины
Рэпер DJ Khaled опубликовал видео на совместную песню с Рианной Wild Thoughts. Песня войдет в новый альбом, который выйдет 23 июня 2017 года: там будут дуэты с Бейонсе, Джей Зи, Дрейком и многими другими, – пишет peopletalk.
Сама песня действительно зажигательная, в том числе благодаря тому, что в ней звучит латинская мелодия – из знаменитого гитарного соло Карлоса Сантаны.
Клип снимался в Майами на рыночной площади. Рианна появилась в образе чувственной латинской женщины. Сначала она танцует среди толпы в легком просвечивающим топе и леггинсах Balenciaga за 1000 долларов, а потом одна в маленькой комнате – в романтичном и очень коротком платье.
Вместе с Рианной в клипе снялся Брайсон Тиллер и полугодовалый сын DJ Khaled Асад.
Кстати, клип уже активно движется к вершинам хит-парадов: меньше чем за сутки он набрал почти 9 миллионов просмотров.
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