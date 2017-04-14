Ричард Гир рассказал о первоначальном замысле "Красотки"

Сегодня, 13:30

Изначально "Красотка" была названа "3000"

Ричард Гир. Фото: AFP
Ричард Гир. Фото: AFP

О том, что "Красотка" Гэрри Маршалла задумывалась не как комедийная мелодрама со счастливым финалом, рассказывал сценарист фильма Дж. Ф. Лотон, а теперь и Ричард Гир, исполнивший главную мужскую роль, поделился подробностями работы над лентой.

67-летний актер в интервью Variety заявил, что в оригинальном сценарии у картины было другое название и конец – взаимная любовь персонажей не планировалась, а героиня Джулии Робертс должна была умереть от передозировки. Изначально "Красотка" была названа "3000", ведь именно таким был размер недельного гонорара проститутки Вивьен Уорд. Фильм должен был получиться поучительной историей о социальном расслоении и секс-бизнесе в Лос-Анджелесе.

"Задумывали мрачный фильм. Мне кажется, Джефф Катценберг (бывший президент Walt Disney Studios) не хотел снимать его и увидел в нем совсем другую историю", – сказал Гир и подчеркнул, что именно Катценберг настоял, чтобы сюжет был переписан в духе романтической комедии.

"Вам кажется, что такой забавный и легкий фильм снимали на одном дыхании? Мы постоянно переписывали материал, переосмысляя его. Все упорно трудились, чтобы у зрителя возникло ощущение легкости и при этом стремились добавить то, что придало бы картине вес и долговечную популярность",– говорит Ричард Гир.
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