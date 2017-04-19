Ридли Скотт собирается "омолодить" Сигурни Уивер для Чужого"

Ридли Скотт не исключает появления Эллен Рипли в одном из последующих фильмов, посвященных вселенной ксеноморфов. Так как всего его проекты из этой серии являются приквелами фильма "Чужой", то образ Рипли придется создавать с помощью передовых компьютерных технологий. Об этом сообщает издание Empire.

"Уже сейчас у нас есть десятистраничный синопсис. Джон Логан занимается им. И мы уже знаем, как будет развиваться эта история. Естественно, не исключаем, что нам придется с помощью цифровых технологий "омолодить" Сигурни Уивер, чтобы вернуть Рипли. Сейчас это уже не проблема", – заявил режиссер. Он также подтвердил, что в следующих фильмах серии зрителям предстоит увидеть новые версии Чужих.

Напомним, что ранее сообщалось о намерении Ридли Скотта снять несколько продолжений фантастического фильма "Прометей", чтобы связать в итоге последний со своей культовой картиной 1979 года выпуска. В каком из них появится молодая Рипли, пока неизвестно.

Стоит также отметить, что сама Сигруни Уивер рассчитывала сняться в продолжении фильма "Чужие", которое готовил режиссер Нил Бломкэмп. Но студия FOX закрыла этот проект, предпочтя развивать сюжетную линию, предложенную Ридли Скоттом в "Прометее".