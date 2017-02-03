Рита Ора и Белла Хиткот выбрали смелые наряды для премьеры "На 50 оттенков темнее" (фото)

Сегодня, 18:30

В картине Рита Ора играет сестру главного героя, а Белла Хиткот – бывшую девушку Кристиана Грея 


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "На 50 оттенков темнее" (продолжение эротической драмы "50 оттенков серого"), снятого по мотивам романа писательницы Э.Л. Джеймс.

На показ прибыли исполнители главных ролей в картине Джейми Дорнан и Дакота Джонсон, компанию которым составила Ким Бэсинджер и Рита Ора и Белла Хиткот.

Для премьеры Дакота выбрала наряд с открытой спиной и глубоким вырезом в зоне декольте от Valentino. Певица Рита Ора предпочла мини со шлейфом и цветочным узором из новой коллекции Giambattista Valli. Белла Хиткот блистала в оригинальном платье от Saint Laurent.

В картине Рита Ора играет сестру главного героя, а Белла Хиткот – бывшую девушку Кристиана Грея Лейлу.

Напомним, Ким  Бэсинджер, сыгравшая бывшую любовницу главного героя, познакомившую его с миром БДСМ, появилась на премьере в черном платье в пол с драпировкой.
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Источник:

"Сегодня"

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