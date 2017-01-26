Риз Уизерспун отказалась от роли из-за шотландского акцента

Процесс подготовки к роли для актеров зачастую превращается в непростую задачу: так, например, Риз Уизерспун призналась, что как-то отказалась сниматься в фильме, потому что не сумела освоить шотландский акцент.

В эфире британского ТВ-шоу Lorraine звезда "Блондинки в законе" вспомнила, что как-то пыталась освоить шотландский акцент для роли, однако в итоге не преуспела в этом и покинула проект. "Шотландский настолько… Я даже не хочу говорить об этом. Как-то раз я пыталась освоить шотландский акцент. Это было плохо. Мне пришлось покинуть съемки", – рассказала Риз Уизерспун, признавшись, что "это был не самый лучший мой момент… Я не хочу это больше обсуждать".

Разумеется, Уизерспун не стала раскрывать, для какого проекта ей потребовался шотландский акцент, но, возможно, это был проект Disney – в 2012 году ходили слухи, что Риз должна была озвучить шотландскую принцессу Мериду в мультфильме Disney/Pixar "Храбрая сердцем". В итоге героиню озвучила Келли Макдоналд ("На игле").