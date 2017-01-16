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Роберт Киркман хочет снять минимум десять сезонов "Ходячих мертвецов" http://www.segodnya.ua/img/article/7877/73_main.1484241253.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/73_tn.1484241253.jpg Звезды Оригинальные комиксы по-прежнему обгоняют сериал в развитии сюжета

Роберт Киркман хочет снять минимум десять сезонов "Ходячих мертвецов"

Сегодня, 02:26

Оригинальные комиксы по-прежнему обгоняют сериал в развитии сюжета

Кадр из сериала &quot;Ходячие мертвецы&quot;. Фото: kinoprofi.org
Кадр из сериала "Ходячие мертвецы". Фото: kinoprofi.org

Несмотря на то, что 7 сезон "Ходячих мертвецов" продемонстрировал падение рейтингов, создатель оригинальных комиксов Роберт Киркман уверен в будущем своего сериала – и хочет снять как минимум десять сезонов.

"Сейчас я не могу сказать, как долго будет продолжаться сериал. Надеюсь, мы продержимся до 10 сезона – и даже больше", – подчеркнул Киркман в новом интервью.

Материала для сценария "Ходячих мертвецов" у Киркмана и шоураннеров сериала более чем достаточно, поскольку оригинальные комиксы по-прежнему обгоняют сериал в развитии сюжета. Еще несколько месяцев назад Киркман объяснял: "Нам потребовалось 6 сезонов, чтобы покрыть сюжет комиксов до 100-го выпуска. Нам потребуется еще 6 лет, чтобы добраться до 200-го выпуска, и это будет уже 12 сезон. И даже тогда комиксы по-прежнему будут обгонять сериал". Для сравнения, последний перед зимним перерывом эпизод 7 сезона "Ходячих мертвецов" показал события 111-го по счету выпуска комиксов, а на днях вышел уже 162-й выпуск.

Даже снижение рейтингов не означает, что продолжение "Ходячих мертвецов" под угрозой: сериал по-прежнему остается самым популярным телешоу на кабельном ТВ, собирая свыше 10 миллионов зрителей каждую неделю. "Ходячие мертвецы" вернутся в эфир с оставшимися сериями 7 сезона 12 февраля на AMC.
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Источник:

kinoafisha.info

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