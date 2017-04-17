Роберт Паттинсон согласен сниматься в продолжении "Сумерек"

Сегодня, 18:00

Съемки новой части возможны, однако все зависит от Стефани Майер

Роберт Паттинсон. Фото: AFP
Роберт Паттинсон. Фото: AFP

Слава к Роберту Паттинсону пришла после фильма "Сумерки", где он исполнил роль вампира Эдварда. И вот теперь актер заявил, что совсем не против сняться в продолжении саги.

Слухи о съемках новой части из истории "Сумерки" появились уже давно. В этом году один из представителей киностудии Lionsgate подтвердил, что съемки новой части возможны, однако все зависит от Стефани Майер, автора романов. "Если она напишет новую историю, мы ей займемся", – обрадовал поклонников Патрик Ваксбергер.

Естественно, такая новость не могла обойти стороной журналистов, которые узнали мнение Роберта Паттинсона относительно съемок в продолжении саги. "Я очень заинтересован! – обрадовался актер. – Это было бы очень здорово, но, к сожалению, пока нет никакого сюжета". И если Паттинсон уже готов вновь взяться за роль Эдварда, то Кристен Стюарт, сыгравшая Беллу, заявила, что возвращаться к роли не намерена. Но она не против, чтобы ее персонажа сыграла другая актриса. "Я любила эту роль, – говорит Стюарт. – Однако это не значит, что я хочу вновь ее сыграть. Скажу честно, мне было бы интересно посмотреть продолжение".
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popcornnews.ru

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