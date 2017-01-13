Родители 26-летней Дженнифер Лоуренс стыдят ее за роман с 47-летним режиссером

Лоуренс в восторге от своего возлюбленного, но ее близкие смущены их 21-летней разницей в возрасте

Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски встречаются уже несколько месяцев, причем актриса лично призналась в интервью журналу Vanity Fair, что без ума от возлюбленного. Но ее родители, Гэри и Карен, не одобряют страстный роман дочери с мужчиной старше ее на 21 год — Даррен практически ровесник главы семьи Лоуренс.

"Родные советуют Джен бросить Даррена и найти возлюбленного, более подходящего ей по возрасту. Однако актриса уверена в своих чувствах к режиссеру и ждет от него предложения руки и сердца — тогда ее родители будут вынуждены смириться с происходящим", — рассказал инсайдер в интервью американской версии журнала OK!.