Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Родители 26-летней Дженнифер Лоуренс стыдят ее за роман с 47-летним режиссером http://www.segodnya.ua/img/article/7878/67_main.1484296518.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/67_tn.1484296518.jpg Звезды Лоуренс в восторге от своего возлюбленного, но ее близкие смущены их 21-летней разницей в возрасте 

Родители 26-летней Дженнифер Лоуренс стыдят ее за роман с 47-летним режиссером

Сегодня, 10:32

Лоуренс в восторге от своего возлюбленного, но ее близкие смущены их 21-летней разницей в возрасте 

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP
Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски встречаются уже несколько месяцев, причем актриса лично призналась в интервью журналу Vanity Fair, что без ума от возлюбленного. Но ее родители, Гэри и Карен, не одобряют страстный роман дочери с мужчиной старше ее на 21 год — Даррен практически ровесник главы семьи Лоуренс.

"Родные советуют Джен бросить Даррена и найти возлюбленного, более подходящего ей по возрасту. Однако актриса уверена в своих чувствах к режиссеру и ждет от него предложения руки и сердца — тогда ее родители будут вынуждены смириться с происходящим", — рассказал инсайдер в интервью американской версии журнала OK!.
родители, роман, актриса, аронофски, дочери, лоуренс, дженнифер лоуренс, Даррен Аронофски

Вы сейчас просматриваете новость "Родители 26-летней Дженнифер Лоуренс стыдят ее за роман с 47-летним режиссером". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

woman.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс рассказала, почему не любит Новый год

3 Января, 16:30

Актриса призналась, что праздник нагоняет на нее тоску

Звезды

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс ревнует Даррена Аронофски к Шарлиз Терон

30 Декабря 2016, 19:00

Джен и Даррен увидели друг в друге родственные души

Звезды

Звезды фильма «Кредо убийцы». Фото: AFP

"Кредо убийцы" назвали худшим фильмом в карьере Майкла Фассбендера

30 Декабря 2016, 17:00

Для Фассбендера "Кредо убийцы" - уже вторая попытка выступить в качестве продюсера 

Звезды

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс больше не будет фотографироваться с фанатами

29 Декабря 2016, 18:30

Лоуренс заявила, что рада, что новый фильм "Пассажиры", в котором она снялась с Крисом Прэттом, не будет иметь продолжения

Звезды

Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

"Пассажиры" с Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс разочаровали критиков

23 Декабря 2016, 02:26

"Пассажиры" - история одиночества в космосе

Звезды

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс хочет сняться в "Стражах Галактики" вместо "Людей Икс"

22 Декабря 2016, 18:00

Лоуренс уже заявляла о своем нежелании возвращаться к образу Мистик 

Звезды

Ольга Сумская и Дмитрий Ступка вышли в свет со своими вторыми половинками

22 Декабря 2016, 17:30

Актер посетил гала-премьеру фильма "Пробуждение" с женой Полиной Логуновой

Звезды

Звезда "Голодных игр" снялась в чувственной фотосессии для Dior

21 Декабря 2016, 07:05

26-летняя Дженнифер Лоуренс появилась в платьях, рок-н-рольных фатиновых юбках, тренче и кожаной куртке из новой коллекции бренда

Звезды

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс появилась на людях без бюстгальтера (фото)

14 Декабря 2016, 12:00

Актриса появилась на публике в юбке с кожаным поясом и яркой майке

Звезды

Мила Кунис. Фото: instagram.com/kunismilax

Актриса украинского происхождения попала в ТОП-10 самых прибыльных звезд Голливуда

14 Декабря 2016, 06:29

Миле Кунис досталось 4-е место в рейтинге популярного американский журнал Forbes

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.