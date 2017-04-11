Родители Чарли Шина спасли его от смерти

Вчера, 17:30

Врачи постоянно следили за состоянием Чарли и даже ночью у его кровати находились медсестры

Чарли Шин. Фото: REX
Чарли Шин. Фото: REX

На прошлой неделе стало известно о том, что голливудский актер Чарли Шин несколько недель провел в изоляции в доме родителей. Под круглосуточным присмотром врачей артиста избавляли от наркотической зависимости. Инсайдеры сообщили изданию RadarOnline, что Мартин и Джанет Шин спасли сына от смерти.

Актер принимать помощь не хотел, и казалось, решил покончить жизнь самоубийством. Когда стало известно, что закадычный друг Чарли Тони Родд, имеющий не самое лучшее влияние на Шина, отправился на съемки фильма, родители артиста воспользовались моментом. "Второй такой возможности могло и не быть, поэтому Мартин и Джанет попросили сына приехать в гости, и уже там, в их доме в Малибу уговорили его пройти очищение организма от наркотических средств. Рядом с ним не было его друзей, которые могли бы утащить его назад.  Ранее Чарли никогда не пошел бы на такое, но в этот раз его дела были действительно плохи", — сказал инсайдер.

Врачи постоянно следили за состоянием Чарли и даже ночью у его кровати находились медсестры. "Последние семь дней организм Чарли полностью очищен от алкоголя и наркотиков. Такого у него давно не было", — сказал инсайдер. Мама Шина готовила ему домашнюю еду и не пускала никого из посетителей, ни родственников, ни друзей артиста. Сам же он большинство времени спал, иногда смотрел телевизор и крайне редко выходил на улицу подышать свежим воздухом. "Сейчас он чувствует себя намного лучше, а родители надеются, что взглянув трезвыми глазами на жизнь, Чарли останется в таком состоянии навсегда", – сообщает источник.
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Источник:

Starslife

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