Родители Дакоты Джонсон не смотрят фильмы с ее участием из-за сексуальных сцен

Сегодня, 14:30

Дакота Джонсон, которая исполнила роль Анастейши Стил, рассказала о планах на будущее

Дакота Джонсон. Фото: AFP
Дакота Джонсон. Фото: AFP

Картина "На пятьдесят оттенков темнее" входит в список самых ожидаемых премьер 2017 года. Уже через две недели вторая часть франшизы выйдет на большие экраны, а пока Дакота Джонсон, которая исполнила роль Анастейши Стил, в интервью изданию Glamour рассказала о планах на будущее.

"Я готова делать другие вещи", — говорит она в интервью для мартовского номера журнала. "Может быть, новые проекты будут включать сексуальные сцены или, возможно, они будут полной противоположностью. Но я знаю, что я готова двигаться дальше", — призналась Джонсон, которая устала изображать секс по 7 часов на съемочной площадке.

Стоит отметить, что родители 27-летней актрисы — Мелани Гриффит и Дон Джонсон не смотрели первую часть фильма и, наверное, не будут смотреть вторую: "Это такая сложная вещь. Слишком неудобно для них. Одно дело, если фильм имеет одну-две сексуальные сцену, но в нашем проекте центральная линия повествования – сексуальные отношения. Я думаю, что для моей семьи неуместно смотреть эти фильмы".
родители, секс, фильмы, дакота джонсон, джонсон, мелани гриффит, На пятьдесят оттенков темнее

Вы сейчас просматриваете новость "Родители Дакоты Джонсон не смотрят фильмы с ее участием из-за сексуальных сцен ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

probomond.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Дакота Джонсон в фильме "Пятьдесят оттенков серого"

Дакота Джонсон призналась, что устала от секс-сцен

Вчера, 12:30

Актриса призналась, что ее родители, Мелани Гриффит и Дон Джонсон, до сих пор не видели "50 оттенков серого"

Звезды

Дуэйн Джонсон. Фото: AFP

Дуэйн Джонсон составит компанию Джейсону Момоа в "Аквамене"

25 Января, 18:30

Студия Warner Bros. "подписала" Дуэйна Джонсона в свою новую киновселенную по DC Comics 

Звезды

Дакота Джонсон. Фото: AFP

Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон прокомментировала роман с Джейми Дорнаном

17 Января, 14:00

Актриса устала от бесконечных вопросов о том, какие отношения ее связывают с напарником по картине 

Звезды

Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен. Кадр из фильма

Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен вновь встретятся на одной съемочной площадке

5 Января, 18:56

Оба актера сыграют в боевике под названием Black Water

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования