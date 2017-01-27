Родители Дакоты Джонсон не смотрят фильмы с ее участием из-за сексуальных сцен

Картина "На пятьдесят оттенков темнее" входит в список самых ожидаемых премьер 2017 года. Уже через две недели вторая часть франшизы выйдет на большие экраны, а пока Дакота Джонсон, которая исполнила роль Анастейши Стил, в интервью изданию Glamour рассказала о планах на будущее.

"Я готова делать другие вещи", — говорит она в интервью для мартовского номера журнала. "Может быть, новые проекты будут включать сексуальные сцены или, возможно, они будут полной противоположностью. Но я знаю, что я готова двигаться дальше", — призналась Джонсон, которая устала изображать секс по 7 часов на съемочной площадке.

Стоит отметить, что родители 27-летней актрисы — Мелани Гриффит и Дон Джонсон не смотрели первую часть фильма и, наверное, не будут смотреть вторую: "Это такая сложная вещь. Слишком неудобно для них. Одно дело, если фильм имеет одну-две сексуальные сцену, но в нашем проекте центральная линия повествования – сексуальные отношения. Я думаю, что для моей семьи неуместно смотреть эти фильмы".