Родственники Кайли Миноуг рады ее расставанию с женихом

Сегодня, 15:00

Кайли финансировала своего 29-летнего жениха и даже дала ему 10 тысяч долларов на трансплантацию волос

Кайли Миноуг. Фото: AFP
Кайли Миноуг. Фото: AFP

Родные 48-летней Кайли Миноуг рады, что она рассталась с Джошуа Сассом, сообщил друг семьи Питер Форд в интервью на австралийском радио KIIS 1065 утром в понедельник. "Они празднуют! Они рады. Его не любили",— сказал он.

Он добавил, что даже сестра певицы Данни Миноуг также была далеко не фанаткой британского актера, потому что считала его "плохим артистом".

"Облегчение — вот правильное слово. Они всегда были озабочены. Данни вынюхивала как собака. Она распознает плохих артистов, и он ей не нравился".

Оказалось, Кайли финансировала своего 29-летнего жениха и даже дала ему 10 тысяч долларов на трансплантацию волос. "Она отдавала ему все,— сказал Питер Форд и добавил:— В отношениях это хорошо, и она была рада делать это. Не то чтобы он вытягивал из нее деньги, она сама хотела. Она заплатила за его волосы. Это был знак любви и преданности, и вот что она получила".

Кайли разорвала помолвку якобы из-за увлечения Джошуа другой женщиной — актрисой Мартой Милан. Форд не думает, что жених певицы ей изменял. Он сообщил, что "фактически они расстались еще до Рождества и он переехал из ее дома к своим родителям". Впрочем, друг семьи Миноуг уверен, что разрыв помолвки лучше, чем развод — если бы Кайли и Джошуа успели пожениться, это было бы настоящим испытанием. "Все было бы куда более шумно и грязно",— подытожил он.
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