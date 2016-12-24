Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Российская модель с невероятными глазами показала танцы на шесте (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/55_main.1482543779.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/55_tn.1482543779.jpg Звезды Красавица опубликовала ролик, в котором в шортах и коротком топе демонстрирует длинные накачанные ноги и идеальный пресс 

Российская модель с невероятными глазами показала танцы на шесте (фото,видео)

Сегодня, 07:21

Красавица опубликовала ролик, в котором в шортах и коротком топе демонстрирует длинные накачанные ноги и идеальный пресс 

29-летняя Лена Перминова – российская модель с невероятными глазами часто публикует в Instagram фото и видео с тренировок. Сейчас модель увлекается pole dance и уже достигла хороших результатов.

Читайте также: Российская модель с невероятными глазами – великолепна в красном и белом

Красавица опубликовала ролик, в котором в шортах и коротком топе демонстрирует длинные накачанные ноги, идеальный пресс и тонкую талию.
модель, перминова, Лена Перминова

Вы сейчас просматриваете новость "Российская модель с невероятными глазами показала танцы на шесте (фото,видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

"Мне 50 и я счастлива": Синди Кроуфорд призвала женщин гордиться своим возрастом

Вчера, 22:00

Кроуфорд утверждает, что часто сталкивается с давлением общественности в социальных сетях, которые "обвиняют" ее в старении

Звезды

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

20-летнюю модель Беллу Хадид раскритиковали за чрезмерную худобу

Вчера, 06:42

Поклонники попросили девушку "съедать что-то еще кроме огурца раз в день"

Звезды

Елена Перминова. Фото: Instagram

30-летняя модель Елена Перминова появилась на вечеринке в "голом" платье

22 Декабря, 11:30

На одном из фото Перминова позирует в компании супермодели Каролины Курковой

Мода

25-летняя модель обожает позировать в купальниках

22 Декабря, 07:30

Несколько лет подряд Кинса входит в ТОП-10 самых сексуальных девушек Швеции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.