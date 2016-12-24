Российская модель с невероятными глазами показала танцы на шесте (фото,видео)
Красавица опубликовала ролик, в котором в шортах и коротком топе демонстрирует длинные накачанные ноги и идеальный пресс
29-летняя Лена Перминова – российская модель с невероятными глазами часто публикует в Instagram фото и видео с тренировок. Сейчас модель увлекается pole dance и уже достигла хороших результатов.
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Красавица опубликовала ролик, в котором в шортах и коротком топе демонстрирует длинные накачанные ноги, идеальный пресс и тонкую талию.
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