Российские актеры получили сразу несколько "порно-Оскаров" (фото)

Актрису с русскими корнями Адриану Чечик назвали лучшей исполнительницей в фильмах для взрослых в одной из номинаций премии AVN Awards 2017, которая известна, как "порно-Оскар".

Об этом счастливая Чечик сообщила в Instagram.

Ранее актриса признавалась, что имеет русские, сербские и английские корни. В 2015 году Чечик получала две награды AVN Awards.

Thank you to @AVNMediaNetwork for the recognition and accept me in America pic.twitter.com/TPKKh9Ha7C