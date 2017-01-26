Российские актеры получили сразу несколько "порно-Оскаров" (фото)

Актрису с русскими корнями Адриану Чечик назвали лучшей исполнительницей в фильмах для взрослых в одной из номинаций премии AVN Awards 2017, которая известна, как "порно-Оскар".

Об этом счастливая Чечик сообщила в Instagram.

Fuck yes #chechikarmy!! Thankyou to my fans who always have stayed true and kept me going!! Thankyou @avn and to@my agents! @ladirectmodels Фото опубликовано Adriana Chechik (@bratnasty69) Янв 22 2017 в 12:23 PST

Ранее актриса признавалась, что имеет русские, сербские и английские корни. В 2015 году Чечик получала две награды AVN Awards.

Thank you to @AVNMediaNetwork for the recognition and accept me in America pic.twitter.com/TPKKh9Ha7C — Markus Dupree (@MarkusDupree) 22 января 2017 г.

Вместе с тем, актер Алексей Гончаров выиграл две награды на AVN Awards. Одну статуэтку он получил за "самый скандальный ролик", в котором участвовала и Адриана Чечик. Вторую премию ему присудили в номинации "Best Double Penetration Sex Scene". Отмечается, что в ней снималась украинка Абелла Денжер.