Российские актеры получили сразу несколько "порно-Оскаров" (фото)

Вчера, 15:40

Актер Алексей Гончаров выиграл сразу две награды на AVN Awards

В 2015 году Чечик получала две награды AVN Awards. Фото: instagram.com/bratnasty69
В 2015 году Чечик получала две награды AVN Awards. Фото: instagram.com/bratnasty69

Актрису с русскими корнями Адриану Чечик назвали лучшей исполнительницей в фильмах для взрослых в одной из номинаций премии AVN Awards 2017, которая известна, как "порно-Оскар".

Об этом счастливая Чечик сообщила в Instagram.

Fuck yes #chechikarmy!! Thankyou to my fans who always have stayed true and kept me going!! Thankyou @avn and to@my agents! @ladirectmodels

Фото опубликовано Adriana Chechik (@bratnasty69)

Ранее актриса признавалась, что имеет русские, сербские и английские корни. В 2015 году Чечик получала две награды AVN Awards.

Вместе с тем, актер Алексей Гончаров выиграл две награды на AVN Awards. Одну статуэтку он получил за "самый скандальный ролик", в котором участвовала и Адриана Чечик. Вторую премию ему присудили в номинации "Best Double Penetration Sex Scene". Отмечается, что в ней снималась украинка Абелла Денжер.
русские, премии, актер, порно, актеры, twitter, Гончаров, награды

Вы сейчас просматриваете новость "Российские актеры получили сразу несколько "порно-Оскаров" (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Дни.ру

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Пенсионер похитил у ветеранов 150 тысяч долларов и потратил их на порно, фото Piter.TV

Пенсионер похитил у ветеранов 150 тысяч долларов и потратил их на порно

Вчера, 00:15

Растратчик полностью признал свою вину

Мир

Педагога уже уволили из школы

"Школьное порно": в России детский педагог по танцам снималась в "клубничке"

22 Января, 05:12

Девушка утверждает, что видео не предназначалось для интернета, а распространил его бывший молодой человек

Донбасс

В Мариуполе снимали порно. Фото: freesmi.by

Жительница Мариуполя восемь лет показывала порно

16 Января, 15:18

Прибыльный бизнес ликвидировали нагрянувшие сотрудники правоохранительных органов

Мир

Президент Боливии смотрел порно в суде

27 Декабря 2016, 21:15

Эво Моралес не выключил звук в телефоне, когда запустил ролик

Люди

Порно с невестой вызвало массовую драку на свадьбе

26 Декабря 2016, 19:53

Компрометирующие снимки принес бывший парень невесты

Запад

Жители Ровно распространяли в интернете детское порно

24 Декабря 2016, 22:14

За указанные деяния преступникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

Запад

Фото: market.korupciya.com

В Ровно снимали порно с элитной танцовщицей

22 Декабря 2016, 18:25

За свою работу девушки получали зарплату в долларах, а "продукцию" транслировали в онлайн-режиме

Происшествия и криминал

В Запорожской области обнаружили очередную порностудию. Фото: ya-lady.net

Девушки-модели снимали порнографические шоу в Запорожской области

16 Декабря 2016, 03:15

Их работа была построена на круглосуточном графике; доходы одной девушки за месяц составляли около 10 тысяч гривень

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования