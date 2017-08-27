Российский актер Гришковец попал в базу "Миротворца"

Сегодня, 01:17

Как сообщается на сайте "Миротворец", актер попал в базу данных за "поддержку военной агрессии РФ против Украины"

Евгений Гришковец. Фото: kino-teatr.ru
Евгений Гришковец. Фото: kino-teatr.ru

Список персон нон-грата в Украине пополнил еще одним представитель российского шоу-бизнеса – актер и писатель Евгений Гришковец.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Гришковец попал в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и за "поддержку военной агрессии РФ против Украины", а также из-за "незаконной концертной деятельности" в Крыму.

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В одном из интервью Гришковец заявил, что Крым аннексирован незаконно, но справедливо. "Удивительным образом, но мне кажется, что именно через Крым, через этот парадоксальный, но прекрасный кусок суши может прийти сначала взаимное понимание [России и Украины], а потом непредсказуемое и парадоксальное примирение", – написал Гришковец, вернувшись с гастролей по полуострову в декабре 2016 года.

Одному из российских СМИ актер прокомментировал, что в Крыму был больше года назад и въезд в Украину ему запретили уже давно.

Напомним, ранее известная российская телеведущая попала в базу "Миротворца".
Крым, Гришковец, миротворец

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Источник:

"Сегодня"

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