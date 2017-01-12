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Руни Мара и Хоакин Феникс завели роман на съемочной площадке http://www.segodnya.ua/img/article/7876/86_main.1484234932.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/86_tn.1484234932.jpg Звезды Романтические отношения между актерами завязались на съемках драмы "Мария Магдалина"

Руни Мара и Хоакин Феникс завели роман на съемочной площадке

Сегодня, 19:00

Романтические отношения между актерами завязались на съемках драмы "Мария Магдалина"

Руни Мара и Хоакин Феникс. Фото: REX
Руни Мара и Хоакин Феникс. Фото: REX

На голливудском небосклоне образовалась новая звездная пара: инсайдеры New York Post сообщили о романе 31-летней Руни Мары и 42-летнего Хоакина Феникса. Актеры познакомились на съемочной площадке мелодрамы "Она" несколько лет назад, а романтические отношения между ними завязались недавно на съемках драмы "Мария Магдалина", где Руни играет роль Марии, а Хоакин — Иисуса Христа.

В Италии, где проходила работа над картиной, очевидцы не раз наблюдали влюбленную пару то во время совместных прогулок, то на балконе их номера.

О прежней личной жизни актеров известно немногое: Мара шесть лет встречалась с режиссером Чарли Макдауэллом, сыном актера Малкольма Макдауэлла. О личной жизни Феникса в прессе упоминается еще меньше: у актера был трехлетний роман с Лив Тайлер в конце 90-х, а позже — непродолжительные отношения с фотомоделью Топаз Пейдж-Грин, в последние же годы актер был убежденным холостяком. О своих отношениях Хоакин Феникс рассказал лишь однажды, признавшись, что в его жизни никогда не было трагических расставаний: "У меня никогда не было отношений, которые бы заканчивались разбитыми сердцами или взаимными обвинениями. У меня была безответная любовь. Я говорил "Я тебя люблю" и не слышал того же в ответ. Но все же мне никто не разбивал сердце".
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Источник:

elle.ru

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