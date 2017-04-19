Русе Болтон из "Игры престолов" присоединился к "Лиге справедливости"

Сегодня, 19:00

В фильме снимаются Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Эмбер Херд и Джейсон Момоа 

Майкл МакЭлхаттон. Фото: REX
Майкл МакЭлхаттон. Фото: REX

Актер Майкл МакЭлхаттон, который знаком по роли Русе Болтона из "Игры престолов" появится в новом фильме Зака Снайдера "Лига справедливости". Какую роль сыграет МакЭлхаттон, не сообщается.

Актер рассказал, что "в отличие от "Бэтмена против Супермена" в этом фильме будет намного больше юмора". Также он добавил, что сцена, в которой появится его персонаж, будет масштабной, мрачной и в стиле комиксов. Эта сцена ждет зрителей в самом начале блокбастера о том, как Бэтмен собирает свою команду супергероев для борьбы со злом.

В фильме снимаются: Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Эмбер Херд, Джейсон Момоа и другие. В прокат "Лига справедливости" выходит 16 ноября.
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Источник:

kinoafisha.info

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