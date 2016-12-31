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Русская "Ким Кардашьян" устроила горячую фотосессию на берегу моря (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/20_main.1483175989.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/20_tn.1483175989.jpg Звезды За жизнью 22-летней фотомодели в соцсети следят более 5 миллионов пользователей

Русская "Ким Кардашьян" устроила горячую фотосессию на берегу моря (фото)

Сегодня, 12:10

За жизнью 22-летней фотомодели в соцсети следят более 5 миллионов пользователей

Квитко часто публикует пикатные снимки. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Квитко часто публикует пикатные снимки. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Фотомодель Анастасия Квитко, которую называют русская "Ким Кардашьян", устроила горячую фотосессию в очень откровенной одежде.

Снимками она поделилась в Instagram.

22-летняя Квитко сначала опубликовала себя в сексуальном комплекте кружевного белья, а позже показала снимок, где позирует на пляже в  комбинезоне в черную крупную сетку.

Photo shoot For New Collection by designer @eliyacioccolato www.eliyacioccolato.com with amazing team make up and hair @ranianekole @yanauvarova.photo

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko)

Стоит отметить, что на такие фотосессии Анастасии поклонники реагирую по-разному: кто-то засыпает ее комплиментами и восхищается пышной попой, а кто-то считает ее очень искусственной и слишком вульгарной.

Photo @krishphotos

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko)

Тем не менее за ее жизнью в соцсети следят более 5 миллионов пользователей.

Photoshoot for @cioccolatocollection #bts

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko)

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko)

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Источник:

"Сегодня"

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