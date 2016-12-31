Русская "Ким Кардашьян" устроила горячую фотосессию на берегу моря (фото)

За жизнью 22-летней фотомодели в соцсети следят более 5 миллионов пользователей

Фотомодель Анастасия Квитко, которую называют русская "Ким Кардашьян", устроила горячую фотосессию в очень откровенной одежде.

Снимками она поделилась в Instagram.

22-летняя Квитко сначала опубликовала себя в сексуальном комплекте кружевного белья, а позже показала снимок, где позирует на пляже в комбинезоне в черную крупную сетку.

Photo shoot For New Collection by designer @eliyacioccolato www.eliyacioccolato.com with amazing team make up and hair @ranianekole @yanauvarova.photo Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Дек 29 2016 в 8:09 PST

Стоит отметить, что на такие фотосессии Анастасии поклонники реагирую по-разному: кто-то засыпает ее комплиментами и восхищается пышной попой, а кто-то считает ее очень искусственной и слишком вульгарной.

Photo @krishphotos Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Дек 28 2016 в 9:41 PST

Тем не менее за ее жизнью в соцсети следят более 5 миллионов пользователей.

Photoshoot for @cioccolatocollection #bts Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Дек 27 2016 в 4:28 PST

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Дек 26 2016 в 7:00 PST