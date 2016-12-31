Русская "Ким Кардашьян" устроила горячую фотосессию на берегу моря (фото)
За жизнью 22-летней фотомодели в соцсети следят более 5 миллионов пользователей
Фотомодель Анастасия Квитко, которую называют русская "Ким Кардашьян", устроила горячую фотосессию в очень откровенной одежде.
Снимками она поделилась в Instagram.
22-летняя Квитко сначала опубликовала себя в сексуальном комплекте кружевного белья, а позже показала снимок, где позирует на пляже в комбинезоне в черную крупную сетку.
Стоит отметить, что на такие фотосессии Анастасии поклонники реагирую по-разному: кто-то засыпает ее комплиментами и восхищается пышной попой, а кто-то считает ее очень искусственной и слишком вульгарной.
Тем не менее за ее жизнью в соцсети следят более 5 миллионов пользователей.
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