Русскую "Ким Кардашьян" раскритиковали за лишние килограммы после праздников (фото)

22-летняя модель на комментарии не отвечает и, видимо, довольна своим телом

Модель Анастасия Квитко, которая известна всем, как русская "Ким Кардашьян" расстроила поклонников своим внешним видом. По их словам, за новогодние праздники девушка набрала лишние килограммы.

Об этом они написали ей в комментариях под снимками в Instagram.

Пока Анастасия хвасталась своими пышными формами в купальнике с откровенными разрезами, подписчики ее критиковали: "А она поправилась", "Да, ты большая девочка", "Пора ей с едой завязывать", "Тело выглядит ненатурально, остановись".

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Янв 8 2017 в 4:12 PST

Но 22-летняя модель на комментарии не отвечает и, видимо, довольна своим телом. Через некоторое время она опубликовала новый снимок, где она позирует в очень обтягивающем платье, которое подчеркивает небольшой животик Квитко.

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Янв 9 2017 в 6:26 PST

Тем временем 30-летняя певица восхитила формами в сексуальном купальнике.