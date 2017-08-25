Рваные джинсы, боди и тапочки из норки: Оля Полякова удивила смелым образом
На странице в Instagram Оля похвасталась модными обновками
Суперблондинка Оля Полякова удивила смелым летним образом. На странице в Instagram Оля похвасталась модными обновками.
Для прогулки Оля выбрала рваные джинсы от украинского дизайнера Наташи Зинько (сейчас живет и работает в Лондоне) и полосатое боди с принтом Микки Маус.
Свой наряд артистка дополнила розовыми тапочками из норки и кепкой.
"Знаю, знаю, вам очень понравились мои джинсы, и тапки из норки. Я их обожаю", – подписала кадр звезда.
"Тапки – огонь. Оля, ваш стиль – на высоте", "Как всегда эпатажная штучка", "Джинсы крутые и очень необычные", "Джинсы этого фасона портят вашу изумительную фигуру", "Бедная норка. Джинсы смелые очень", – комментируют пользователи.
Фото: Instagram
Напомним, в начале августа Полякова прибыла в Одессу на съемки "Лиги смеха", а в свободное время решила позагорать на яхте.
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