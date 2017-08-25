Рваные джинсы, боди и тапочки из норки: Оля Полякова удивила смелым образом

Суперблондинка Оля Полякова удивила смелым летним образом. На странице в Instagram Оля похвасталась модными обновками.

Для прогулки Оля выбрала рваные джинсы от украинского дизайнера Наташи Зинько (сейчас живет и работает в Лондоне) и полосатое боди с принтом Микки Маус.

Свой наряд артистка дополнила розовыми тапочками из норки и кепкой.

"Знаю, знаю, вам очень понравились мои джинсы, и тапки из норки. Я их обожаю", – подписала кадр звезда.

"Тапки – огонь. Оля, ваш стиль – на высоте", "Как всегда эпатажная штучка", "Джинсы крутые и очень необычные", "Джинсы этого фасона портят вашу изумительную фигуру", "Бедная норка. Джинсы смелые очень", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Напомним, в начале августа Полякова прибыла в Одессу на съемки "Лиги смеха", а в свободное время решила позагорать на яхте.