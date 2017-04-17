С головы до ног в стразах: Рианна надела прозрачный комбинезон на фестиваль Coachella

Свой образ она дополнила массивными ботинками из коллекции Fenty x Puma, блестящей маской и очками.

Поверх наряда со стразами артистка надела короткие джинсовые шорты с черным поясом и белую майку.

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