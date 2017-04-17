С головы до ног в стразах: Рианна надела прозрачный комбинезон на фестиваль Coachella

Сегодня, 17:00

Певица выбрала сверкающий наряд от дизайнера Алессандро Микеле

Рианна. Фото: AFP
Рианна. Фото: AFP

Певица Рианна ошеломила экстравагантным и эпатажным образом.

Для музыкального фестиваля Coachella певица выбрала сверкающий комбинезон от дизайнера Алессандро Микеле (возглавляет модный Дом Gucci).

Поверх наряда со стразами артистка надела короткие джинсовые шорты с черным поясом и белую майку.

Свой образ она дополнила массивными ботинками из коллекции Fenty x Puma, блестящей маской и очками. 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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