С каждым днем стройнее: Настя Каменских поразила формами в смелом купальнике (фото)

Звезда опубликовала оригинальный снимок, на котором предстала под водой

Настя Каменских после отдыха с друзьями в Куршевеле отправилась в теплые края. На странице в Instagram исполнительница поделилась яркими фото с путешествия.

Настя показала, как проводит отпуск. Артистка принимает солнечные ванны в откровенном черном купальнике и плавает в в бассейне. Звезда опубликовала оригинальный снимок, на котором предстала под водой.

На пляже певица восхитила стройной фигурой и подтянутыми формами в бикини.

"Красивая! Тело-загляденье", "Красивая фигура", "Худышка стала", "Похудела, круто!", "Результат супер", "С каждым днем стройнее и стройнее", "Превосходно выглядите и очень красивая", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram