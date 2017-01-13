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С каждым днем стройнее: Настя Каменских поразила формами в смелом купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/3_main.1484231860.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/3_tn.1484231860.jpg Звезды Звезда опубликовала оригинальный снимок, на котором предстала под водой

С каждым днем стройнее: Настя Каменских поразила формами в смелом купальнике (фото)

Сегодня, 10:01

Звезда опубликовала оригинальный снимок, на котором предстала под водой

Настя Каменских. Фото: Instagram
Настя Каменских. Фото: Instagram

Настя Каменских после отдыха с друзьями в Куршевеле отправилась в теплые края. На странице в Instagram исполнительница поделилась яркими фото с путешествия.

Настя показала, как проводит отпуск. Артистка принимает солнечные ванны в откровенном черном купальнике и плавает в в бассейне. Звезда опубликовала оригинальный снимок, на котором предстала под водой.

На пляже певица восхитила стройной фигурой и подтянутыми формами в бикини.

"Красивая! Тело-загляденье", "Красивая фигура", "Худышка стала", "Похудела, круто!", "Результат супер", "С каждым днем стройнее и стройнее", "Превосходно выглядите и очень красивая", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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