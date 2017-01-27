С Робби Уильямса и Айды Филд сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Завершены судебные разбирательства по делу Робби Уильямса и его супруги Айды Филд, длившиеся почти два года. Суд Лос-Анджелеса отклонил иск против пары, поданный в мае 2015 года их бывшим помощником Жилем Де Бонфилсем. Он обвинял супругов в сексуальных домогательствах, дискриминации, нарушении трудового договора и мошенничестве.

Робби и Айда отказались от услуг Бонфилса в январе 2015-го. После этого бывший помощник стал утверждать, что до увольнения жена музыканта делилась с ним подробностями сексуальной жизни, показывалась ему полуобнаженной и просила оценить ее тело. За все свои "страдания" Бонфилс требовал 25 миллионов долларов, возмещение судебных издержек и оплату лечения. Все это время Уильямс с женой предпринимали попытки доказать несостоятельность этих претензий, но судья Дейдр Хилл все-таки дал делу ход и настоял на проведении расследования.

Представители звездных супругов все обвинения в их адрес категорически отрицали, отмечая, что действия Де Бонфилса – не что иное, как месть бывшего сотрудника за увольнение. "Это претензии, которые поступили от недовольного сотрудника после того, как он был уволен за серьезный проступок, – пояснил пресс-секретарь Уильямса в феврале прошлого года".

Он добавил, что жалобы абсолютно безосновательны.