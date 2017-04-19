Самая большая в мире модель похвасталась пышной грудью в ванной
Несмотря на то, что ее часто критикуют из-за фигуры, под этим снимком моментально появились комплиментами Холлидей
Тесс Холлидей. Фото: instagram.com/tessholliday
Тесс Холлидей. Фото: instagram.com/tessholliday
Тесс Холлидей. Фото: instagram.com/tessholliday
Тесс Холлидей. Фото: instagram.com/tessholliday
Тесс Холлидей. Фото: instagram.com/tessholliday
Одна из самых популярных plus-size моделей Тесс Холлидей, которую называют самой полной моделью в мире, похвасталась своими пышными формами в белье.
Снимок она опубликовала в Instagram.
На фото 31-летняя модель делает селфи в зеркале, стоя в ванной в полупрозрачном лифе, с излюбленным пучком на голове и почти без макияжа.
Несмотря на то, что модель часто критикуют из-за фигуры, под этим снимком моментально появились комплиментами Холлидей. Поклонники называют ее "божественной" и "красивой".
Примечательно, что после рождения второго ребенка в сентябре прошлого года, фигура Тесс совсем не изменилась. Холлидей продолжает активно работать в модельном бизнесе, снимаясь в различных рекламных компаниях.
Ранее ее коллега 25-летняя модель Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой в бикини.
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