Самая большая в мире модель похвасталась пышной грудью в ванной

Несмотря на то, что ее часто критикуют из-за фигуры, под этим снимком моментально появились комплиментами Холлидей

Одна из самых популярных plus-size моделей Тесс Холлидей, которую называют самой полной моделью в мире, похвасталась своими пышными формами в белье.

Снимок она опубликовала в Instagram.

На фото 31-летняя модель делает селфи в зеркале, стоя в ванной в полупрозрачном лифе, с излюбленным пучком на голове и почти без макияжа.

Несмотря на то, что модель часто критикуют из-за фигуры, под этим снимком моментально появились комплиментами Холлидей. Поклонники называют ее "божественной" и "красивой".

Примечательно, что после рождения второго ребенка в сентябре прошлого года, фигура Тесс совсем не изменилась. Холлидей продолжает активно работать в модельном бизнесе, снимаясь в различных рекламных компаниях.

Ранее ее коллега 25-летняя модель Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой в бикини.