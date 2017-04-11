Самая младшая из сестер Кардашьян получила собственное реалити-шоу

Звезда популярного американского реалити-шоу семейства Кардашьян Кайли Дженнер заполучила собственное реалити-шоу, сообщает Associated Press.

Передача будет называться "Жизнь Кайли", сообщила кабельная сеть E!.

Отмечается, что это будет спин-офф основной программы "Семейство Кардашьян", где также снимается Дженнер. В эфир выйдет восемь серий. Зрителям обещают показать 19-летнюю героиню, которая одновременно является знаменитостью, бизнесвумен и тинейджером.

Премьера нового реалити-шоу запланирована на лето 2017 года. В шоу также появятся родственники и друзья Дженнер.

Ранее сообщалось, что 19-летняя сестра Ким Кардашьян сходила на выпускной с "учеником-неудачником".