Самая нежная свадьба года: модель Аризона Мьюз вышла замуж

Сегодня, 09:10

Костюмы молодоженов идеально дополняли друг друга


Свадьба. Фото: instagram.com/arizona_muse

Свадьба. Фото: instagram.com/arizona_muse

Свадьба. Фото: instagram.com/arizona_muse

Свадьба. Фото: instagram.com/arizona_muse

Свадьба. Фото: instagram.com/arizona_muse

Свадьба. Фото: instagram.com/arizona_muse

17 июня в Лондоне модель Аризона Мьюз вышла замуж за остеопата Бонифаса Верней-Каррона, и снимками с торжества охотно поделилась в Instagram. Свадьбу сыграли в Лондоне. Костюмы молодоженов идеально дополняли друг друга – белое платье простого покроя Аризоны гармонично смотрелось с пиджаком кремового цвета Бонифаса. Кстати, его шляпа была в тон пиджаку, пишет peopletalk.

Фотографии, которые модель выложила в черно-белой обработке, напоминают старинные семейные снимки – может, поэтому Аризона подписала один из снимков "Лондон 1953".

Напомним, в конце 2016 года модель объявила о помолвке с Бонифасом в Instagram. Аризона воспитывает восьмилетнего сына Никко от союза с бизнесменом Мануэлем Квинтана. А у Верней-Каррона детей пока нет.
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