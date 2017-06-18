Самая популярная в мире фитнес-модель покрасовалась идеальным телом
Спортсменка продолжает сводить с ума своими формами поклонников по всему миру
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Известная фитнес-модель Мишель Левин радует поклонников новыми фото в спортивном блоге в Instagram. Девушка демонстрирует свои пышные прелести и отменную физическую форму.
Венесуэльская спортсменка Мишель Левин продолжает сводить с ума своими формами поклонников по всему миру.
В кадре Левин загорелая и умиротворенная позирует в нижнем белье.
31-летняя звезда фитнеса родом из города Маракай, что в Венесуэле. Но сейчас живет в США. Известность к ней пришла после участия в чемпионате Orlando Pro Europa 2014. Мишель выступала в категории бикини.
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