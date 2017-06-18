Самая популярная в мире фитнес-модель покрасовалась идеальным телом

Спортсменка продолжает сводить с ума своими формами поклонников по всему миру

Известная фитнес-модель Мишель Левин радует поклонников новыми фото в спортивном блоге в Instagram. Девушка демонстрирует свои пышные прелести и отменную физическую форму.

Венесуэльская спортсменка Мишель Левин продолжает сводить с ума своими формами поклонников по всему миру.

В кадре Левин загорелая и умиротворенная позирует в нижнем белье.

31-летняя звезда фитнеса родом из города Маракай, что в Венесуэле. Но сейчас живет в США. Известность к ней пришла после участия в чемпионате Orlando Pro Europa 2014. Мишель выступала в категории бикини.