Самые откровенные фотоссесии звезд в 2016 году: обнаженная Полякова в латексе, а Брежнева – без белья (фото)

Надя Дорофеева позировала для глянца XXL в парике и нижнем белье, а Оля Полякова показала обратную сторону кокошника

В 2016 году знаменитости снимались для мужских журналов и принимали участие в откровенных фотосессиях.

Супермодель Ирина Шейк на страницах итальянской версии GQ. Снимал Ирину известный фотограф Марио Тестино.

Вера Брежнева снялась в откровенной фотосессии для октябрьского номера мужского журнала MAXIM.

Участница группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева впервые приняла участие в фотосессии для мужского журнала. Надя позировала для глянца XXL в парике и нижнем белье.

Актриса Равшана Куркова согласилась сняться полностью без одежды для мужского журнала GQ Россия.

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская позировала для мужского журнала XXL в боди.

"ВИА Гра" Миша Романова и певец Макс Барских стали героями июньского выпуска XXL (2016). Миша позировала верхом на плечах у Макса без нижнего белья.

Леся Никитюк украсила обложку декабрьского выпуска XXL. Ведущая "Вокруг М" впервые обнажилась для мужского журнала.

Сальма Хайек украсила обложку ноябрьского выпуска мужского журнала GQ (Мексика). Фотографировал звезду Нико Бустос.

Глюкоза в прозрачном нижнем белье в журнале MAXIM.

Певица Даша Астафьева в образе гейши в журнале XXL.

Оля Полякова показала обратную сторону кокошника. Суперблондинка, прикрыв самую интимную часть тела клатчем с цитатой "целуюсь лучше, чем готовлю", снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца. Эксклюзивно для сентябрьского номера XXL фотограф Соня Плакидюк запечатлела Полякову в смелых образах из коллекций Agent Provocateur, Blood&Honey, La perla и других.

Жена актера Дмитрия Ступка – ведущая Полина Логунова полностью разделась для мужского журнала Playboy.

Анна Седокова в фотосессии для мужского журнала Maxim. Автором фото является испанский актер Антонио Бандерас.

Накануне 50-летия Ольга Сумская пошла на смелый поступок и снялась в откровенной фотосессии.

Певица и ведущая Регина Тодоренко полностью разделась для обложки своего альбома "Fire".