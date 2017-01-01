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Самые откровенные фотоссесии звезд в 2016 году: обнаженная Полякова в латексе, а Брежнева – без белья (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/61_main.1483271961.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/61_tn.1483271961.jpg Звезды Надя Дорофеева позировала для глянца XXL в парике и нижнем белье, а Оля Полякова показала обратную сторону кокошника

Самые откровенные фотоссесии звезд в 2016 году: обнаженная Полякова в латексе, а Брежнева – без белья (фото)

Сегодня, 10:01

Надя Дорофеева позировала для глянца XXL в парике и нижнем белье, а Оля Полякова показала обратную сторону кокошника

Оля Полякова в журнале XXL
Оля Полякова в журнале XXL

В 2016 году знаменитости снимались для мужских журналов и принимали участие в откровенных фотосессиях.

Супермодель Ирина Шейк на страницах итальянской версии GQ. Снимал Ирину известный фотограф Марио Тестино.

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Вера Брежнева снялась в откровенной фотосессии для октябрьского номера мужского журнала MAXIM.

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Участница группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева впервые приняла участие в фотосессии для мужского журнала. Надя позировала для глянца XXL в парике и нижнем белье.

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Актриса Равшана Куркова согласилась сняться полностью без одежды для мужского журнала GQ Россия.

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Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская позировала для мужского журнала XXL в боди.

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"ВИА Гра" Миша Романова и певец Макс Барских стали героями июньского выпуска XXL (2016). Миша позировала верхом на плечах у Макса без нижнего белья.

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Леся Никитюк украсила обложку декабрьского выпуска XXL. Ведущая "Вокруг М" впервые обнажилась для мужского журнала.

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Сальма Хайек украсила обложку ноябрьского выпуска мужского журнала GQ (Мексика). Фотографировал звезду Нико Бустос.

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Глюкоза в прозрачном нижнем белье в журнале MAXIM.

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Певица Даша Астафьева в образе гейши в журнале XXL.

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Оля Полякова показала обратную сторону кокошника. Суперблондинка, прикрыв самую интимную часть тела клатчем с цитатой "целуюсь лучше, чем готовлю", снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца. Эксклюзивно для сентябрьского номера XXL фотограф Соня Плакидюк запечатлела Полякову в смелых образах из коллекций Agent Provocateur, Blood&Honey, La perla и других.

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Жена актера Дмитрия Ступка – ведущая Полина Логунова полностью разделась для мужского журнала Playboy.

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Анна Седокова в фотосессии для мужского журнала Maxim. Автором фото является испанский актер Антонио Бандерас.

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Накануне 50-летия Ольга Сумская пошла на смелый поступок и снялась в откровенной фотосессии.   

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Певица и ведущая Регина Тодоренко полностью разделась для обложки своего альбома "Fire".

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Источник:

"Сегодня"

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