Самые популярные модели обнажились в откровенной фотосессии

В фотосъемке приняли участие топ-модель Белла Хадид, дочь Стивена Болдуина и успешная модель Хейли Болдуин, американская модель plus size Кэндис Хаффин и ангелы Victoria’s Secret

Известный американский фотограф Терри Тсиолис, зарекомендовавший себя как один из лучших мастеров fashion-фотографии, представил фотосессию с популярными моделями современной индустрии моды, – передает НВ Style.

В фотосъемке приняли участие американская топ-модель Белла Хадид, ангольская манекенщица Мария Боргес, дочь Стивена Болдуина и успешная модель Хейли Болдуин, американская модель plus size Кэндис Хаффин, а также ангелы Victoria’s Secret Жасмин Тукс и Эльза Хоск.

Фотосессия со звездными красотками, которые позировали, как в стильных образах от ведущих мировых Домов моды, так и в полуобнаженном виде и купальниках, была опубликована на страницах майского номера американского глянца Elle.

Ранее 20-летняя Белла Хадид обнажилась под водой.