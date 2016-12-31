Самые роскошные и обсуждаемые свадьбы 2016 года (фото)

2016-й год соединил многие любящие сердца: Для Евы Лонгории брак с Хосе Бастоном стал третьим, Наталка Карпа стала женой бойца Евгения Терехова, а Татьяна Литвинова вышла замуж за бизнесмена Ярослава Труханова. В подборке "Сегодня. ua" представлены знаменитости, которые в 2016 году связали себя узами брака.

Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон

21 мая в Мексике состоялась шикарная свадьба актрисы Евы Лонгории и бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Церемония прошла на берегу озера в частной резиденции в городе Валье-де-Браво. Среди 200 приглашенных гостей, было немало звезд. На торжество пожаловали Виктория Бекхэм, которая стала дизайнером свадебного наряда лучшей подруги, Рики Мартин, Марио Лопес, Мелани Гриффит и другие. Стоимость свадебного платья – 2750 фунтов стерлингов, около 90 тысяч гривен. Для Лонгории брак с Хосе Бастоном – третий.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Ана Беатрис Баррос и Карим Эль Саити

В июле ангел "Victoria's Secret" Ана Беатрис Баррос вышла замуж за египетского миллиардера Карима Эль Саити. Роскошная свадьба бразильской модели состоялась на греческом острове Миконос. Среди почетных гостей подруги и коллеги невесты – Адриана Лима и Алессандра Амбросио. Для всех гостей было арендовано 20 вилл. Для церемонии 34-летняя Ана Беатрис Баррос выбрала платье от Valentino.

Фото: Instagram

Ольга Горбачева и Юрий Никитин

30 июня певица Ольга Горбачева и продюсер Юрий Никитин сыграли свадьбу в замке "Радомысль" со всеми аутентичными украинскими обрядами. На праздник было приглашено сто гостей. Шумного торжества пара ждала 18 лет с момента встречи, 9 лет со дня своей первой свадьбы, 7 лет со дня развода и 3 года со дня публичной помолвки. На свадьбу пожаловали подопечные Никитина – участницы групп "Nikita" и "НеАнгелов". Виктория и Слава веселились со своими вторыми половинками, Ирина Билык пришла на праздник со старшим сыном Глебом, а развлекала гостей Верка Сердючка.

Фото: Instagram

Татьяна Литвинова и Ярослав Труханов

В июле 2016 судья кулинарного проекта "МастерШеф" на телеканале СТБ 41-летняя Татьяна Литвинова вышла замуж за бизнесмена Ярослава Труханова. Свадьба пары состоялась во Львове. Татьяна призналась, что не хотела пышной свадьбы. На праздник Литвинова и Труханов позвали около 30 человек.

Фото: Facebook

Певица Светлана Тарабарова вышла замуж 11октября. Избранником украинской артистки стал – 40-летний продюсер Алексей Бондарь. Супруг Тарабаровой старше ее на 14 лет. Накануне свадьбы Светлана и Алексей впервые снялись для глянца вместе. Торжество прошло в столичном ресторане у озера, неподалеку от ВДНХ. Жених и невеста выбрали нетрадиционный для свадьбы формат бранча. Ведущим торжества стал Артем Гагагин. На празднике было замечено немало звезд. Среди почетных гостей – Соломия Витвицкая, Григорий Решетник, Юрий Фалеса, Наталка Карпа, Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Виталий Козловский и другие. Для особого дня Тарабарова выбрала скромное платье из французского кружева цвета айвори.

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Дмитрий Ступка и Полина Логунова

В марте представитель известной актерской династии – 29-летний Дмитрий Ступка женился на телеведущей Полине Логуновой. Звездная пара расписалась в театре, а после отпраздновала важное событие в столичном ресторане. Поздравить молодоженов пришли родные Дмитрия и Полины, а также знаменитые друзья, среди которых – телеведущий Игорь Посыпайко, рэпер Серега, лидер группы "С.К.А.Й" Олег Собчук, певец Александр Кривошапко, участница шоу "Холостяк" Рамина и другие. Развлекали гостей – группа "НеАнгелы", певица Alloise, группа "Агонь". В июле Ступка и Логунова устроили выездную свадебную церемонию. Торжество состоялось в одном из загородных ресторанов под Киевом. Поздравить молодоженов пришли родные Дмитрия и Полины, а также знаменитые друзья.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Наталка Карпа и Евгений Терехов

18 сентября украинская певица Наталка Карпа сыграла пышную свадьбу. Наталка стала женой бойца Евгения Терехова. Карпа и "Титановый Джексон" устроили торжество во Львове. Среди четырех подружек невесты – певица Светлана Тарабарова, которая также в этом году отправилась под венец. Свидетелями на свадьбе выступили Алексей Шевчук, Владимир Парасюк, Даниил Терехов и Андрей Лозовой. Наталка Карпа и Титановый Джексон перед свадьбой съездили на одну из самых эффектных вершин Карпат – гору "Захар Беркут" и там сняли видеоисторию. Платье Наталки в этностиле было одним из трех свадебных. Его создала украинский дизайнер Мальва Чернышева. Спустя месяц после свадьбы супруги отправились в романтическое путешествие. Путевку в Париж молодоженам подарил известный путешественник Игорь Захаренко.

Фото: Instagram

Елена Ваенга и Роман Садырбаев

39-летняя певица Елена Ваенга сыграла свадьбу в Санкт-Петербурге в октябре. Артистка вышла замуж за музыканта и за отца своего сына, 33-летнего Романа Садырбаева. Пара расписалась в ЗАГСе, а после собрала близких друзей и родственников в ресторане. Для торжественного дня Ваенга подготовила два образа – певица сменила классическое подвенечное платье на кружевной наряд с нескромным декольте.

Фото: Instagram

Юлия Топольницкая и Игорь Чехов

В июле звезда клипа "Экспонат" и экс-участница группы "Ленинград" Юлия Топольницкая вышла замуж за резидента Comedy Club Игоря Чехова. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге в присутствии близких и друзей пары. Для свадьбы 25-летняя актриса и певица выбрала пышное платье со смелым декольте.

Фото: Instagram

Ирма Витовская и Виталий Ванца

В апреле 41-летняя актриса театра и кино Ирма Витовская во второй раз вышла замуж. Избранником звезды стал бизнесмен Виталий Ванца. Пара в присутствии близких друзей расписалась в столичном ЗАГСе. Для росписи Витовская выбрала повседневный наряд – юбку, черную куртку и футболку.

Фото: Facebook

Даша Малахова и Сергей Сулим

Известная телеведущая и ресторатор Даша Малахова в третий раз вышла замуж в декабре. Супругом 39-летней Даши стал 28-летний мастер спорта по тяжелой атлетике и ее личный фитнес-тренер – Сергей Сулим. Скромная свадьба в присутствии близких друзей прошла во Львове. Отношения пары завязались еще два года назад, сразу после официального развода Малаховой со вторым мужем, бизнесменом Чабой Макошем, с которым она прожила в браке 10 лет и которому родила двоих сыновей — Матяша и Оливера.

Фото: Facebook

Дженис Дикинсон и Роберт Гернер

В начале декабря бывшая модель, ныне телеведущая Дженис Дикинсон вышла замуж за Роберта Гернера, с которым встречается последние пять лет. Дикинсон, которой в феврале исполнится 62, и 71-летний врач Гернер познакомились в 2012 году благодаря сыну Гернера, давнего приятеля Дженис. Пара объявила о помолвке спустя год после начала романа, однако свадьба откладывалась по разным причинам. Последним испытанием, которое также вынудило Дикинсон и Гернера перенести дату бракосочетания в очередной раз, стала болезнь модели: в 2015-м ей поставили диагноз "рак молочной железы". К счастью, Дикинсон справилась с болезнью, и в итоге свадьба все-таки состоялась. Церемония, собравшая около ста гостей, прошла в Беверли-Хиллз, в доме подруги Дженис Сюзан Хьюз. Шафером выступил сын жениха, подружкой невесты — дочь Дикинсон Саванна.

Фото: Instagram

Изабели Фонтана и Диего Ферреро

В середине августа бразильская супермодель Изабели Фонтана вышла замуж. 33-летняя модель Victoria's Secret стала женой солиста группы NX Zero Диего Ферреро. Местом бракосочетания пара выбрала Мальдивы. Пара устроила церемонию на побережье Индийского океана. Для свадьбы топ-модель выбрала "голый" наряд. Платье от Aqua de Coco состояло из белого купальника и прозрачной верхней части. Брак с Диего Ферреро стал третьим для супермодели. Ее первым мужем был манекенщик Альваро Джакомосси, от союза с которым остался 13-летий сын Зион. В 2005 году Изабели Фонтана вышла замуж за актера Генри Кастелли, которому родила сына Лукаса. Со своим третьим мужем Изабели познакомилась после расставания с сыном Боба Марли Роэном.

Фото: Instagram

Сиара и Рассел Уилсон

В начале июля певица Сиара официально стала женой игрока в американский футбол Рассела Уилсона. Свадьба состоялась в замке Пекфортон в графстве Чешир в Англии. Для важного события 30-летняя певица выбрала роскошное белое платье от Roberto Cavalli. По религиозным соображениям Рассел предложил своей возлюбленной отложить интимную близость до вступления в брак. Сейчас пара готовится стать родителями — Сиара, у которой уже есть сын от предыдущего брака, снова беременна.

Фото: Instagram