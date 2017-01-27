Сценаристы "Дэдпул 2" пообещали возвращение персонажей из оригинального фильма

Сегодня, 19:00

Ретт Риз и Пол Верник поделились первыми подробностями о том, что ждет зрителей в продолжение нашумевшего супергеройского блокбастера

Кадр из фильма &quot;Дэдпул&quot;
Кадр из фильма "Дэдпул"

Студия Fox вплотную приступила к разработке сиквела "Дэдпула", и сценаристы Ретт Риз и Пол Верник поделились первыми подробностями о том, что ждет зрителей в продолжение нашумевшего супергеройского блокбастера. В частности, стало известно, что, помимо самого Райана Рейнольдса, в "Дэдпул 2" можно будет увидеть еще несколько знакомых лиц – в сиквеле вернутся Колосс, Сверхзвуковая Боеголовка и таксист Допиндер.

Ранее планировалось, что компанию Дэдпулу в продолжении также составят герои оригинальных комиксов Кейбл и Домино, однако об их появлении в "Дэдпул 2" сценаристы рассказывать не стали.

Напомним, что не так давно "Дэдпул 2" лишился режиссера, однако Fox сразу же нашла замену – съемки сиквела возглавит Дэвид Лейтч, до этого снявший боевик "Джон Уик" с Киану Ривзом. С точной датой премьеры студия пока не определилась, однако рассчитывает выпустить "Дэдпул 2" на экраны кинотеатров в 2018 году. По словам сценаристов, несколько вариантов сценария уже готовы, и съемки точно должны начаться в текущем 2017 году.
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Источник:

kinonews.ru

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