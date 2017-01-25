Сексуальная Эшли Грэм похвасталась пышными формами в бикини (фото)
Модель понравилась своим поклонникам и получила меньше чем за сутки более 145 тысяч лайков под фото
Модель plus-size Эшли Грэм недавно вернулась с отдыха на Сейшельских островах, где почти две недели отдыхала с мужем, и продолжает хвастаться загаром.
Снимком в тигровом купальнике она поделилась в Instagram.
На фото аппетитная модель позирует перед зеркалом в профиль. На снимке отчетливо видно пышные формы Эшли и ее золотистый загар.
Сексуальная Грэм понравилась своим поклонникам и получила меньше чем за сутки более 145 тысяч лайков под фото.
Ранее аппетитная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянца.
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