Сексуальная Эшли Грэм похвасталась пышными формами в бикини (фото)

Модель понравилась своим поклонникам и получила меньше чем за сутки более 145 тысяч лайков под фото

Модель plus-size Эшли Грэм недавно вернулась с отдыха на Сейшельских островах, где почти две недели отдыхала с мужем, и продолжает хвастаться загаром.

Снимком в тигровом купальнике она поделилась в Instagram.

На фото аппетитная модель позирует перед зеркалом в профиль. На снимке отчетливо видно пышные формы Эшли и ее золотистый загар.

Сексуальная Грэм понравилась своим поклонникам и получила меньше чем за сутки более 145 тысяч лайков под фото.

Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Янв 23 2017 в 8:55 PST

Ранее аппетитная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянца.