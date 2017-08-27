Сексуальная фитнес-модель не вместила грудь в купальнике

Сегодня, 20:09

Кэти Элис Генри добилась идеальной фигуры путем усердных тренировок и здорового питания

Кэти Элис Генри. Фото: instagram.com/katyaelisehenry
Кэти Элис Генри. Фото: instagram.com/katyaelisehenry

23-летняя фитнес-модель Кэти Элис Генри (Katya Elise Henry) из Южной Флориды покоряет Instagram снимками с идеальной фигурой, которой красотка добилась путем усердных тренировок и здорового питания. За жизнью девушки следят более 3,9 млн подписчиков.

На последних фото девушка позирует в откровенных купальниках.

Ранее Кэти Элис Генри показала, как качает попу.
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