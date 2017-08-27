Сексуальная фитнес-модель не вместила грудь в купальнике

23-летняя фитнес-модель Кэти Элис Генри (Katya Elise Henry) из Южной Флориды покоряет Instagram снимками с идеальной фигурой, которой красотка добилась путем усердных тренировок и здорового питания. За жизнью девушки следят более 3,9 млн подписчиков.

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