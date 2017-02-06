Сексуальная злодейка: вышел трейлер "Форсажа 8" с Шарлиз Терон (видео)
Восьмой "Форсаж" выйдет в американский прокат 14 апреля
В сети появился новый трейлер боевика "Форсаж – 8", где главную злодейку сыграла американская актриса Шарлиз Терон.
Примечательно, что премьеру короткого видеоролика приурочили к финальному матчу сезона Национальной футбольной лиги – Супербоула.
Сам же ролик был опубликован в YouTube на странице Fast & Furious.
Как сообщалось ранее, восьмой "Форсаж" выйдет в американский прокат 14 апреля.
Ранее стало известно, что 70-летняя Хелен Миррен снимется в фильме "Форсаж 8".
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