Сексуальная злодейка: вышел трейлер "Форсажа 8" с Шарлиз Терон (видео)

Сегодня, 10:39

Восьмой "Форсаж" выйдет в американский прокат 14 апреля


В сети появился новый трейлер боевика "Форсаж – 8", где главную злодейку сыграла американская актриса Шарлиз Терон.

Примечательно, что премьеру короткого видеоролика приурочили к финальному матчу сезона Национальной футбольной лиги – Супербоула.

Сам же ролик был опубликован в YouTube на странице Fast & Furious.

Как сообщалось ранее, восьмой "Форсаж" выйдет в американский прокат 14 апреля. 

Ранее стало известно, что 70-летняя Хелен Миррен снимется в фильме "Форсаж 8".
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"Сегодня"

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