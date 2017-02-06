Сексуальная злодейка: вышел трейлер "Форсажа 8" с Шарлиз Терон (видео)

Восьмой "Форсаж" выйдет в американский прокат 14 апреля

В сети появился новый трейлер боевика "Форсаж – 8", где главную злодейку сыграла американская актриса Шарлиз Терон.

Примечательно, что премьеру короткого видеоролика приурочили к финальному матчу сезона Национальной футбольной лиги – Супербоула.

Сам же ролик был опубликован в YouTube на странице Fast & Furious.

Как сообщалось ранее, восьмой "Форсаж" выйдет в американский прокат 14 апреля.

Ранее стало известно, что 70-летняя Хелен Миррен снимется в фильме "Форсаж 8".